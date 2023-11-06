Абаскаль не рассчитывает на российского футболиста «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль больше не рассчитывает на центрального защитника команды Павла Маслова. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Отмечается, что 23-летний футболист намерен уйти в аренду зимой. Действующий контракт Маслова с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Маслов в юношестве прошел школы «Тюмени» и ЦСКА. В 2018 году он стал игроком «Спартака». В нынешнем сезоне он провел за красно-белых четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

5 ноября подопечные Абаскаля сыграли вничью со столичным «Локомотивом» (1:1) в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), при этом с 38-й минуты играли в меньшинстве.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 21 очко. «Локомотив» имеет столько же баллов и расположился на шестой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее экс-футболист «Спартака» заявил, что в клубе «что-то происходит».