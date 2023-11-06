Российский тяжеловес не согласен с рейтингом UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович выразил мнение, что Ислам Махачев должен быть первым в общем рейтинге (P4P) промоушена. Его слова передает «Советский спорт».

«Если бы все зависело исключительно от меня, то я бы поставил Ислама на первое место. Я думаю, что он сейчас лучший боец в UFC. Вы сами видели его работу, он достоин этого», – заявил тяжеловес.

В текущем рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий Махачев занимает второе место, возглавляет список — американец Джон Джонс.

21 октября состоялся турнир UFC 294. В главном событии турнира чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в первом раунде одолел австралийца Алекса Волкановски нокаутом и второй раз защитил свой титул. Россиянин за этот бой заработал $1,79 млн, а его соперник — $1,58 млн.

Изначально на турнире в Абу-Даби Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить.

Ранее Павлович заявил, что ему не нужен американский паспорт.