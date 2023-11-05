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Бывший игрок «Спартака» призвал не винить во всем Абаскаля

Экс-игрок «Спартака» Глушаков: все шишки на Абаскаля, нечестно получается

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что в не самых удачных результатах команды не стоит винить главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, передает «Матч ТВ».

«Абаскаль выигрывал, тренировал, все было нормально. Сейчас все плохо — все шишки на Абаскаля. Как‑то нечестно получается», — сказал Глушаков.

В 13 туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов. На 70-й минуте был удален защитник москвичей Срджан Бабич.

В следующем туре подопечные Абаскаля сыграют с московским «Локомотивом». Встреча пройдет 5 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал, что его не устраивает в работе тренера «Спартака» Абаскаля.

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