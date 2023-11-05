Южноамериканская сборная не исключила проведения матча с Россией

Член исполнительного комитета Федерации футбола Уругвая Эдуардо Мосеги не исключил проведения в будущем товарищеского матча против национальной команды России, передает Sport24.

«Контактов с Россией нет, но да, конечно, матч между нашими сборными возможен в будущем. Это всегда возможно», — сказал Мосеги.

20 ноября сборная России в Волгограде проведет товарищеский матч против сборной Кубы. Начало в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В октябре россияне обыграли Камерун со счетом 1:0 и сыграли вничью с национальной командой Кении 2:2.

Ранее российский тренер назвал Кубу непростым соперником.