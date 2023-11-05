«Краснодар» сместил «Зенит» с первого места в РПЛ

«Краснодар» встречался с самарскими «Крыльями Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте матча колумбийский форвард Джон Кордоба открыл счет, выведя «Краснодар» вперед. На 73-й минуте нигериец Олакунле Олусегун увеличил преимущество хозяев. На 85-й минуте форвард гостей Владимир Писарский один мяч отквитал, но на большее «Крыльев» не хватило.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

«Быки» благодаря этой победе набрали 31 очко и сместили петербургский «Зенит» (29 баллов) с первой строчки в турнирной таблице. «Крылья» с 22-мя очками остается на третьей позиции.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с «Зенитом», а самарский клуб на своем поле померится силами с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 11 ноября.

5 ноября также в рамках 14 тура сыграют ЦСКА с «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив» со «Спартаком».

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