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Шестая ракетка мира объяснил, почему у топовых теннисистов русские корни

Циципас объяснил успех топовых игроков с русскими корнями советским воспитанием

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас на своей пресс-конференции поделился мнением, почему среди топовых теннисистов так много игроков с русскими корнями.

«Наверное, дело в дисциплине. Кто я такой, чтобы знать, что происходило в Советском Союзе? Но я вам кое-что скажу — эти люди прошли тяжелые испытания, и я вижу это по своей маме. Жизнь была непростой, ей пришлось бороться.

Это закаляет характер, укрепляет внутренний стержень. Они сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы ради достижения своих желаний. Думаю, в какой-то степени это досталось и детям. По крайней мере, у меня это c детства было частью воспитания», — сказал спортсмен.

Четверо из восьми игроков, которые отобрались на Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) — 2023, либо россияне (Андрей Рублев, Даниил Медведев), либо имеют русские корни (Александр Зверев, Стефанос Циципас).

Ранее Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале турнире в Париже.

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