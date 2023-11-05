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Боец ММА осудил Исмаилова и Минеева за спор о билетах в Палестину

Боец Василевский назвал хайпом спор Исмаилова и Минеева о билетах в Палестину

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AMC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Василевский в комментарии RT раскритиковал Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова касательно спора о билетах в Палестину.

«К их спору отношусь отрицательно. Плохо, что подобное вообще обсуждается. Все-таки там горе, война и умирают люди. А здесь начался непонятный абсолютно неуместный хайп.

Это же не тема для набора лайков, но выглядит именно так. Ведь их перепалка абсолютно никак не повлияет на происходящее. Если ты не можешь помочь по-настоящему, зачем организовывать такие информационные «всплески»?

Тут лучше было просто промолчать. Глупо пиариться на таких вещах. Но я очень хорошо отношусь к Маге. Он отличный человек, искренний. То же могу сказать о Вове. Мне непонятно, зачем они это устроили», — заявил спортсмен.

Проходящему службу в зоне СВО Минеев ранее написал, что купил для Исмаилова билеты в Палестину, на что тот ответил: «Я жду свои билеты, где забрать?»

Минеев и Исмаилов последний раз встречались 16 октября 2021 года на турнире AMC Fight Nights. Владимир нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. В предыдущем поединке между ними была зафиксирована ничья.

Исмаилов выступает в ММА на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 22 боя, в которых одержал 18 побед и три раза проиграл. Еще один поединок закончился ничьей. В последнем бое в декабре 2022 года Исмаилов победил Александра Шлеменко единогласным решением судей и завоевал пояс RCC.

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