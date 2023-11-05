Российский хоккеист НХЛ оформил покер из результативных передач в одном матче

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Оттаву Сенаторз» со счетом 6:4.

Хозяева открыли счет в первом периоде. Отличился Брэди Ткачук. Еще до перерыва Виктор Хедман помог своей команде сравнять счет. В роли одного из ассистентов выступил россиянин Никита Кучеров. Затем Кучеров ассистировал Брейдену Пойнту (трижды) и Майки Эйссимонту. А в концовке встречи российский нападающий отметился заброшенной шайбой сам.

В текущем сезоне россиянин принял участие в 11 матчах своей команды, отметившись семью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Благодаря пяти очкам в матче против «Оттавы» Кучеров ворвался в десятку лучших игроков регулярного чемпионата по системе гол+пас, расположившись на седьмом месте.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее сообщалось, что Панарин продлил результативную серию до 11 матчей.