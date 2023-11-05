Футболист клуба РПЛ призвал игроков из Медиалиги отвечать за свои слова

Футболист «Крыльев Советов» Николай Рассказов признался, что ему не близко использование нецензурной лексики и трэш-тока в Медиалиге. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я, с одной стороны, рад, что ребята, которые не заиграли в РПЛ или первой лиге, там востребованы. Зарабатывают в медиафутболе хорошие деньги. Но то, как там поливают... И это все снимается на камеры. Я считаю, что за слова нужно отвечать. Поэтому когда сидят так называемые эксперты и оскорбляют... Для меня это некультурно, я себе такого никогда не позволю, что бы человек ни сделал. По-моему, это все пришло из UFC с их трэш-током», — сказал Рассказов.

Стоит отметить, что в сезоне 2022/23 клубы из Медиалиги впервые приняли участие в розыгрыше Кубка России. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в 1/128 турнира, а «Амкал» в рамках 1/64 проиграл петербургской «Звезде», которую тренирует экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший футболист заявил, что в Медиалиге люди теряют контроль и нарушают все границы.