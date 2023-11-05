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Стало известно, во сколько раз зарплата Мбаппе будет больше, чем у других игроков «Реала»

AS: зарплата Мбаппе в «Реале» будет втрое больше, чем у других игроков

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Dylan Martinez/Reuters

Портал AS назвал потенциальную зарплату французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в случае перехода в мадридский «Реал».

Как утверждает источник, зарплата нападающего составит €35 млн. Это почти в два раза меньше (более €60 млн), чем его нынешняя зарплата в «ПСЖ». На данный момент в испанском клубе нет футболиста, чья зарплата превышала бы €11 млн. Давид Алаба и Тони Кроос за сезон зарабатывают по €10,8 и €10,7 млн евро соответственно. Джуд Беллингем и Винисиус — по €10 млн каждый.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 34 матчах Лиги 1, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду и Лионелю Месси соответственно.

Ранее тренер «ПСЖ» объяснил, почему Мбаппе не выиграл «Золотой мяч».

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