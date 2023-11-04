Стал известен диагноз попавшего в больницу футболиста «Факела»

Пресс-служба воронежского «Факела» сообщила подробности травмы головы защитника команды Федора Кудряшова, которую он получил в матче с грозненским «Ахматом» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Диагноз подтвердилcя – у Федора Кудряшова перелом cкуловой коcти без cмещения. Cредний cрок воccтановления в таких cлучаях cоcтавляет около двух-трех недель», — говорится в сообщении.

Матч прошел 4 ноября в Грозном и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. На 55‑й минуте Кудряшов в ходе борьбы за мяч столкнулся с соперником и получил травму головы. Защитнику оказали помощь, после чего он в сопровождении персонала покинул поле и был заменен.

«Факел» набрал 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Грозненский клуб продлил серию без побед в РПЛ до семи матчей и занимает 13‑ю строчку (12 очков).

В следующем туре «Факел» на своем поле сыграет с московским ЦСКА, футболисты «Ахмата» в гостях померятся силами со столичным «Локомотивом».

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