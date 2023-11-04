Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболист «Факела» попал в больницу после матча РПЛ

Тренер «Факела» Ташуев заявил, что Кудряшов получил травму головы

close
100%
ФК «Факел»

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев сообщил, что защитник команды Федор Кудряшов по ходу встречи с грозненским «Ахматом» получил травму головы и уехал на обследование в больницу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Федора увезли в больницу, обcледуют его. Возможно, у него cотряcение мозга, а возможно даже, что перелом. Для наc это большая проблема. Получил травму и Аппаев. Череда травм раccтраивает», — заявил специалист.

Матч прошел 4 ноября Грозном и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. На 55‑й минуте Кудряшов в ходе борьбы за мяч столкнулся с соперником и получил травму головы. Футболисту оказали помощь, после чего он в сопровождении персонала покинул поле и был заменен.

«Факел» набрал 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Грозненский клуб продлил серию без побед в РПЛ до семи матчей и занимает 13‑ю строчку (12 очков).

Ранее тренер клуба РПЛ назвал себя топором.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий