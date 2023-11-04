Футболист «Факела» попал в больницу после матча РПЛ

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев сообщил, что защитник команды Федор Кудряшов по ходу встречи с грозненским «Ахматом» получил травму головы и уехал на обследование в больницу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Федора увезли в больницу, обcледуют его. Возможно, у него cотряcение мозга, а возможно даже, что перелом. Для наc это большая проблема. Получил травму и Аппаев. Череда травм раccтраивает», — заявил специалист.

Матч прошел 4 ноября Грозном и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. На 55‑й минуте Кудряшов в ходе борьбы за мяч столкнулся с соперником и получил травму головы. Футболисту оказали помощь, после чего он в сопровождении персонала покинул поле и был заменен.

«Факел» набрал 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Грозненский клуб продлил серию без побед в РПЛ до семи матчей и занимает 13‑ю строчку (12 очков).

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