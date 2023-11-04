Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец Магомедов попросил у Минеева билет бизнес-классом в Палестину

Магомедов назвал воздуханом Минеева, купившего ему билет в Палестину

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов в своих социальных сетях обратился к проходящему службу в зоне СВО Владимиру Минееву, который ранее заявил, что купил своему оппоненту билеты в Палестину.

«Ты там мне билеты купил? Где мои билеты? Если это не был воздух — я жду свои билеты. Когда вопрос касается спонсорства к перелетам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем. Держи уровень! В личку напишу тебе. Ответь — где забрать мне мои билеты? Если, конечно, ты не воздухан», — сказал Исмаилов.

Минеев и Исмаилов последний раз встречались 16 октября 2021 года на турнире AMC Fight Nights. Владимир нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. В предыдущем поединке между ними была зафиксирована ничья.

37-летний Исмаилов выступает в ММА на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 22 боя, в которых одержал 18 побед и три раза проиграл. Еще один поединок закончился ничьей.

В последнем бое в декабре 2022 года Исмаилов победил Александра Шлеменко единогласным решением судей и завоевал пояс RCC.

Ранее сообщалось, что Минеев и Штырков проведут бой по правилам кикбоксинга.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий