Боец Магомедов попросил у Минеева билет бизнес-классом в Палестину

Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов в своих социальных сетях обратился к проходящему службу в зоне СВО Владимиру Минееву, который ранее заявил, что купил своему оппоненту билеты в Палестину.

«Ты там мне билеты купил? Где мои билеты? Если это не был воздух — я жду свои билеты. Когда вопрос касается спонсорства к перелетам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем. Держи уровень! В личку напишу тебе. Ответь — где забрать мне мои билеты? Если, конечно, ты не воздухан», — сказал Исмаилов.

Минеев и Исмаилов последний раз встречались 16 октября 2021 года на турнире AMC Fight Nights. Владимир нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. В предыдущем поединке между ними была зафиксирована ничья.

37-летний Исмаилов выступает в ММА на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 22 боя, в которых одержал 18 побед и три раза проиграл. Еще один поединок закончился ничьей.

В последнем бое в декабре 2022 года Исмаилов победил Александра Шлеменко единогласным решением судей и завоевал пояс RCC.

Ранее сообщалось, что Минеев и Штырков проведут бой по правилам кикбоксинга.