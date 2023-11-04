Известного биатлониста ввели в медикаментозную кому

Болгарский биатлонист Красимир Анев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Dir.bg.

Сообщается, что 36-летнего спортсмена нашли 1 ноября в районе дамбы «Дренов дол» недалеко от города Кюстендил (Болгария). По данным полиции, Анев получил огнестрельное ранение в живот. Сейчас он введен в медикаментозную кому, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Анев является чемпионом Европы 2019 года в индивидуальной гонке, а также многократным призером чемпионатов Европы и Универсиад. Он принимал участие в трех Олимпийских играх в 2014, 2010 и 2018 годах. После сезона-2019/20 Анев завершил профессиональную карьеру биатлониста в возрасте 33 лет.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

В прошлом сезоне россияне участвовали только во внутреннем первенстве. Для усиления конкуренции были приглашены биатлонисты из Белоруссии.

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