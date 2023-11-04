Играющий в Европе российский футболист рассказал о помощи от поляка

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев признался, что общается со своими партнерами по команде на русском языке. Его слова передает «Чемпионат».

«В основном на английском, потому что много иностранцев. На русском языке с Тайсоном можно поболтать, который в «Шахтере» играл. Поляк Томаш Кендзера неплохо знает русский и помогает мне в общении. Иногда подсказывает некоторые слова, если не до конца уловлю тренерскую мысль или не понимаю какие-то вещи», — сказал Оздоев.

ПАОК после девяти матчей в чемпионате Греции, набрав 17 очков, занимает четвертое место в таблице.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за «Локомотив», «Рубин» и грозненский «Терек».

С 2014 по 2021 год Оздоев выступал за сборную России.

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