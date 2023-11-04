КХЛ дисквалифицировала тренера СКА Ротенберга

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата за критику судей. Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Главный тренер армейцев Роман Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 спортивного регламента КХЛ. В соответствии с п.39 ст.30 дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация», — сказано в сообщении.

Ротенберг позволил себе критику в адрес судей после матча с омским «Авангардом». Во время игры в драку кулаках вступили Верба и Зинченко. После того, как игрок СКА упал на лед, судьи не остановили удары нападающего «Авангарда». Это вызвало недовольство не только Ротенберга, но и впоследствии самого пострадавшего.

СКА в этом матче уступил «Авангарду» со счетом 2:5. Ротенберг пропустит игру против «Витязя» 4 ноября.

Ранее клуб КХЛ «Трактор» объявил имя нового главного тренера.