Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

КХЛ дисквалифицировала тренера СКА Ротенберга

Тренер СКА Ротенберг дисквалифицирован на один матч КХЛ за критику судей

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата за критику судей. Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Главный тренер армейцев Роман Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 спортивного регламента КХЛ. В соответствии с п.39 ст.30 дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация», — сказано в сообщении.

Ротенберг позволил себе критику в адрес судей после матча с омским «Авангардом». Во время игры в драку кулаках вступили Верба и Зинченко. После того, как игрок СКА упал на лед, судьи не остановили удары нападающего «Авангарда». Это вызвало недовольство не только Ротенберга, но и впоследствии самого пострадавшего.

СКА в этом матче уступил «Авангарду» со счетом 2:5. Ротенберг пропустит игру против «Витязя» 4 ноября.

Ранее клуб КХЛ «Трактор» объявил имя нового главного тренера.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий