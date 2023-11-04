Депутат Госдумы призвал ФИФА дать сыграть россиянам на международной арене, как израильтянам

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов обратился к международным футбольным организациям с просьбой вернуть россиян. Текст его письма опубликовало РИА Новости.

«Обращаюсь к Международной федерации футбола с призывом вернуть российские клубы и сборную России к международным турнирам, проходящим под эгидой ФИФА и УЕФА», — написал Хамитов.

Также он отметил, что израильские клубы участвуют в еврокубках.

«Нужно дать такую же возможность российским спортсменам. Призываю международную федерацию футбола во избежание очевидной политики двойных стандартов пересмотреть свое решение в отношении сборной России и российских клубов», — сказано в письме.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее игру сборной России против Кубы назвали невозбуждающей.