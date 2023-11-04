Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы призвал ФИФА дать сыграть россиянам на международной арене, как израильтянам

Депутат Хамитов написал письмо в ФИФА с целью пересмотра позиции по россиянам

close
100%
Михаил Шапаев/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов обратился к международным футбольным организациям с просьбой вернуть россиян. Текст его письма опубликовало РИА Новости.

«Обращаюсь к Международной федерации футбола с призывом вернуть российские клубы и сборную России к международным турнирам, проходящим под эгидой ФИФА и УЕФА», — написал Хамитов.

Также он отметил, что израильские клубы участвуют в еврокубках.

«Нужно дать такую же возможность российским спортсменам. Призываю международную федерацию футбола во избежание очевидной политики двойных стандартов пересмотреть свое решение в отношении сборной России и российских клубов», — сказано в письме.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее игру сборной России против Кубы назвали невозбуждающей.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий