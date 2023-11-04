В МИД России выдвинули требование к международным спортивным организациям

В МИД России назвали двойными стандартами недавние заявления Международного олимпийского комитета (МОК) касательно дискриминации спортсменов. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте организации.

«Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживаться буквы и нормы положений олимпийской хартии, помня о принципе «спорт вне политики», — сказано в заявлении.

В своем недавнем заявлении МОК заявил, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действия правительства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее в России усомнились в том, что Олимпиада 2024 года состоится.