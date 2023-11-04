Российский футболист признался, что живет рядом с Джоковичем

Российский футболист Александр Зуев, проживающий в Белграде (Сербия), в своем Telegram-канале рассказал, что живет рядом с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Пересеклись с Джоковичем на улицах Белграда. Оказалось, что живем в одном районе. Новак — очень простой и искренний парень», — написал Зуев.

Летом 2023 года Зуев стал игроком сербского клуба ИМТ. В текущем сезоне Суперлиги он провел шесть матчей, не отметившись результативными действиями. Команда идет на 13-м месте из 16. Лидирует «Партизан».

Александр Зуев родился в городе Костонай (Казахстан) и играл за молодежную команду местного «Тобола». В России полузащитник известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки» и «Крылья Советов».

Зуев прошел все юношеские и молодежные сборные России. Он является чемпионом Европы в составе национальной команды до 17 лет.

Летом 2023 года Зуев сообщил о получении казахского паспорта. Игрок уже вызывался в национальную сборную, но матчей пока не проводил.

Ранее Джокович признался, что в туалете проводит больше времени, чем на корте.