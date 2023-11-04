Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Клуб КХЛ «Трактор» объявил имя нового главного тренера

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» назначил Заварухина главным тренером

close
100%
РИА Новости

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» на своем официальном сайте объявил, что Алексей Заварухин стал главным тренером команды.

4 октября «Трактор» отправил в отставку Анвара Гатиятулина и назначил Заварухина исполняющим обязанности главного тренера.

Заварухина утвердили в должности после победы «Трактора» над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Отметим, что это уже пятая подряд победа «Трактора». Примечательно, что под руководством Заварухина «черно-белые» одержали три победы над магнитогорским «Металлургом», который является принципиальным соперником для «Трактора», так как Магнитогорск входит в состав Челябинской области.

После 27 сыгранных матчей «Трактор» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 32 очка. Лидером Востока является тольяттинская «Лада», которая заработала 35 баллов за 28 игр.

Ранее иностранный хоккеист признался, что ему нравится КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий