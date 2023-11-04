Клуб КХЛ «Трактор» объявил имя нового главного тренера

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» на своем официальном сайте объявил, что Алексей Заварухин стал главным тренером команды.

4 октября «Трактор» отправил в отставку Анвара Гатиятулина и назначил Заварухина исполняющим обязанности главного тренера.

Заварухина утвердили в должности после победы «Трактора» над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Отметим, что это уже пятая подряд победа «Трактора». Примечательно, что под руководством Заварухина «черно-белые» одержали три победы над магнитогорским «Металлургом», который является принципиальным соперником для «Трактора», так как Магнитогорск входит в состав Челябинской области.

После 27 сыгранных матчей «Трактор» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 32 очка. Лидером Востока является тольяттинская «Лада», которая заработала 35 баллов за 28 игр.

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