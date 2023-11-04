Тренер «Вашингтона» назвал причины низкой результативности команды

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что способствует низкой результативности команды в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова тренера передает RMNB.

«На мой взгляд, есть две области, в которых мы недостаточно хорошо работаем в нападении. Одна из них – атака и завершение. Когда я говорю о завершении, я не имею в виду бросок шайбы мимо вратаря, я имею в виду сделать пару передач перед линией ворот», — сказал Карбери.

В ночь на 3 ноября «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Райан Пулок, Симон Хольмстрем и Брок Нельсон. Роccийcкий голкипер Cемен Варламов отразил 32 броcка по cвоим воротам. Защитник Алекcандр Романов завершил матч c коэффициентом полезноcти +2.

Ранее Александр Овечкин дал обещание приостановившему карьеру одноклубнику.