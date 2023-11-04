Легенда «Барселоны» перейдет в «Интер Майами», где играют Месси, Бускетс и Альба

Нападающий «Гремио» Луис Суарес станет игроком «Интер Майами». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, переход уругвайского форварда уже полностью согласован. О переходе нападающего будет объявлено в январе. 31 декабря закончится контракт Суареса с «Гремио». Таким образом, форвард перейдет в американскую команду на правах свободного агента.

Напомним, что в «Интер Майами» перешли бывшие партнеры Суареса по «Барселоне» Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Суарес перешел в «Гремио» из «Насьоналя». Его контракт с бразильской командой рассчитан до 2024 года. Ранее он также выступал за «Барселону», мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль». Отмечалось, что в нынешнем контракте Суареса прописано, что он может досрочно завершить сотрудничество с клубом.

В текущем сезоне Высшей лиги Бразилии Суарес принял участие в 26 матчах, в которых забил 10 мячей и оформил 10 результативных передач. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Суареса составляет €4 млн.

Ранее сообщалось, что Месси привез «Золотой мяч» в академию «Интер Майами».