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Поддержавший Палестину футболист отреагировал на решение «Майнца» разорвать с ним контракт

Поддержавший Палестину Эль-Гази прокомментировал разрыв контракта с «Майнцем»

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Ben Gal/BSR Agency/Getty Images

Футболист Анвар Эль-Гази на своей странице в социальных сетях прокомментировал решение немецкого клуба «Майнц» расторгнуть с ним контракт после того, как он поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

«Отстаивайте то, что является правильным, даже если это означает остаться в одиночестве. Потеря мной средств к существованию — ничто по сравнению с адом, который обрушился на невинных и беззащитных людей в Газе. Прекратите огонь», — написал Эль-Гази.

После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября Эль-Гази в своих социальных сетях опубликовал пост в поддержку Палестины. После этого футболист был отстранен от тренировок с командой даже несмотря на то, что удалил свою публикацию.

Эль-Гази выступает за «Майнц» с сентября 2023 года. Его последним клубом был «ПСВ». До этого он играл в Англии за «Эвертон» и «Астон Виллу», во Франции за «Лилль» и за «Аякс» в Голландии.

На счету Эль-Гази два матча в составе сборной Нидерландов.

Помимо Эль-Гази поддержку народу Палестины ранее выразил французский нападающий Карим Бензема.

Ранее футболист французского клуба был дисквалифицирован за антисемитское видео.

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Футбол. Чемпионат Германии
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