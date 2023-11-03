Российская пловчиха выложила фото в купальнике

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Российская пловчиха Анна Егорова поделилась с подписчиками в своих соцсетях новой фотографией.

На снимке девушка позирует в купальнике рядом с бассейном.

В конце лета Егорова выразила надежду, что сможет принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште Егорова на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем Анна завоевала серебряную медаль.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

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