Бывший тренер «Зенита» завершил карьеру

Бывший тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу, ушедший 3 ноября с поста наставника киевского «Динамо», объявил на пресс-конференции о завершении карьеры.

3 ноября киевское «Динамо» уступило в чемпионате Украины «Шахтеру». Луческу подал в отставку сразу после игры.

«Сегодня не хотелось бы говорить об игре. Я 15 лет отдал футболу Украины. На этом я решил завершить свою карьеру. Это была последняя игра. Я простился со своими игроками, с игроками «Шахтера», — сказал Луческу.

В чемпионате Украины киевское «Динамо» занимает седьмое место, набрав 16 очков. На первом месте располагается «Кривбасс», имея в активе 26 очков, второе место занимает «Полесье», набрав 25 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Шахтер», набрав 24 очка.

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. За это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины. До этого он на протяжении 12 лет работал в «Шахтере» — главном сопернике «Динамо» в чемпионате Украине. Он вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне 2008/09 выиграл Кубок УЕФА.

Также специалист работал в сборной Турции, стамбульском «Галатасарае», миланском «Интере» и других командах.

Ранее Луческу объяснил, почему игроки киевского «Динамо» подрались с игроками «Ариса».