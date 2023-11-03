Экс-тренер сборной России: критически отношусь к матчу с Кубой

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец заявил, что с Кубой могла бы сыграть команда, составленная из молодых футболистов, передает «Матч ТВ».

«Я критически отношусь к таким матчам. Игру с Кубой могла бы сыграть не столько национальная команда, сколько команда на будущее. Составленная из молодых игроков с перспективой», — сказал Бышовец.

Матч состоится 20 ноября в Волгограде. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В октябре россияне обыграли Камерун со счетом 1:0 и сыграли вничью с Кенией 2:2.

Ранее тренер Дмитрий Хохлов заявил, что России не приходится выбирать соперников.