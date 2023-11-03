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Дана Уайт назвал безумием бой между Нганну и Фьюри

Глава UFC Уайт назвал безумием боксерский поединок между Нганну и Фьюри

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John Locher/AP

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в подкасте Triggered поделился мнением о боксерском поединке между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри, назвав безумием то, что Нганну провел десять раундов.

«Тот факт, что он провел 10 раундов против Тайсона Фьюри — это безумие. Я не видел сам бой, но тот факт, что он провел 10 раундов, это просто невероятно», — сказал Уайт.

Десятираундовый бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился триумфом Фьюри раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94). При этом в третьем раунде британец оказался в нокдауне после левого хука Нганну.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На счету 35‑летнего Фьюри 34 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. В активе 37‑летнего Нганну 17 побед в смешанных единоборствах (ММА) при трех поражениях. Этот поединок стал для камерунца дебютным в боксе.

Ожидается, что в следующем поединке Фьюри встретится с украинцем Александром Усиком.

Ранее Майк Тайсон назвал фаворита боя между Фьюри и Усиком.

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