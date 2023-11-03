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Умер олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов

The Skating Lesson: на 92-м году жизни умер фигурист Олег Протопопов

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Ivan Sekretarev/AP

Издание The Skating Lesson сообщило в своих социальных сетях о смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова, который выступал в паре с Людмилой Белоусовой.

«Покойся с миром, Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион. Твой вклад в спорт никогда не будет забыт», — говорится в сообщении.

Протопопов и Белоусова становились олимпийскими чемпионами 1964 и 1968 годов.

Протопопов жил в Швейцарии с момента отъезда из СССР в 1979 году. В тот год он с супругой и партнершей Людмилой Белоусовой попросили политического убежища, находясь с Ленинградским балетом на льду на гастролях.

В июле 2022 года Протопопов рассказал, что от него требуют покинуть свой швейцарский дом в связи с ремонтом здания.

«Компания, которая хочет ремонтировать дом и обновлять его с 2023 года, потребовала от всех жильцов уехать. Только в этом случае они смогут начать ремонт», — рассказал тогда фигурист.

Ранее умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов.

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