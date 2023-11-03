«Спартаку» предложили рассмотреть кандидатуру российского тренера

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил в своем Telegram-канале, что красно-белым нужно назначить на пост главного тренера команды российского специалиста вместо Гильермо Абаскаля.

«Раз за разом «Спартак» берет иностранцев, и в большинстве случае все заканчивается разочарованием. Стоит рассмотреть российский рынок. Не всем нравится кандидатура Черчесова, но он умеет работать. Карпин тоже обсуждается», — написал Ловчев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 ноября «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. Подопечные испанского специалиста уже обеспечили себе выход в плей‑офф Кубка с первого места в группе.

После 13 туров чемпионата России «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее были названы четыре претендента на замену Абаскалю.