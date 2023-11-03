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Назван клуб РПЛ, не уступающий «Зениту» по составу

Футболист ПАОКа Оздоев: «Локомотив» не уступает «Зениту» по составу

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Пресс-служба ПАОКа

Футболист греческого ПАОКа Магомед Оздоев заявил, что московский «Локомотив» не уступает петербургскому «Зениту» по составу, передает «Чемпионат».

«Состав у «Локомотива» примерно такой же, как у «Зенита», «Краснодара», «Спартака», но некоторые позиции слабее. Без Дзюбы и с ним «Локомотив» — две разные команды», — сказал Оздоев.

«Зенит» на протяжении четырех сезонов подряд становится чемпионом России.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. Второе место занимает «Зенит», который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», имеющие в активе 22 очка. Московское «Динамо» идет на четвертом месте, набрав 21 балл. «Локомотив» занимает восьмое место, набрав 20 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее Оздоев признался, что ему без разницы, кого Карпин вызывает в сборную.

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