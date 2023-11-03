Проходящий службу в зоне СВО Минеев оплатил российскому бойцу билеты в Палестину

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев в своих социальных сетях попросил вернуться к предстоящему бою Магомеда Исмаилова, который поддержал Палестину.

«Активность интернет войск пиар назначения зашкаливает! Одни до Палестины никак не доедут, предоставив другим пищу для мемов, другие их полощут — а воз и ныне там!

Пацаны, помогаю как могу. Билеты для Маги лежат в офисе Fight Nights. Не нужно слез — делай! Главное, возвращайся к нашему бою. А за тех, кто переживает за Донбас, готов походатайствовать перед комбатом о призыве в добровольческий отряд», — написал Минеев (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Минеев и Исмаилов последний раз встречались 16 октября 2021 года на турнире AMC Fight Nights. Владимир нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. В предыдущем поединке между ними была зафиксирована ничья.

18 ноября 2022 года в Москве российский боец победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что Минеев и Штырков проведут бой по правилам кикбоксинга.