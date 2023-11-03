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Были объявлены пары четвертьфиналистов Кубка России

«Динамо» и «Зенит» сыграют в четвертьфинале Кубка России

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Павел Бедняков/РИА Новости

3 ноября состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу.

По итогам жеребьевки сформировались следующие четвертьфинальные пары Пути регионов:

«Родина» — «Урал»
«Химки» — «Краснодар»
«Волгарь» — «Ахмат»
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»

Матчи этой сетки плей-офф пройдут в марте 2024 года.

Также были образованы четвертьфинальные пары Пути РПЛ:

«Оренбург» — «Спартак»
«Ростов» — ЦСКА
«Балтика» — «Локомотив»
«Динамо» — «Зенит»

Матчи этой сетки плей-офф пройдут в конце ноября.

Стоит отметить, что четвертьфинальные матчи Пути регионов состоят из одного раунда, а четвертьфиналисты Пути РПЛ дважды сыграют друг с другом.

В прошлом розыгрыше Кубка России ЦСКА в финальном матче переиграл «Краснодар» в серии пенальти. Основное время завершилось ничьей со счетом 1:1. Голами отметились Федор Чалов и Джон Кордоба. Второй сезон подряд в турнире принимают участие команды из Медиалиги.

ЦСКА уступает лишь «Локомотиву» по количеству завоеванных Кубков России. У армейцев их восемь, «железнодорожники» девять раз выигрывали этот трофей.

Ранее вратарь ЦСКА оценил гол Заболотного в матче Кубка России словами «сильные ягодицы».

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