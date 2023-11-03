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Ротенберг заявил, что Зинченко чуть не убили в матче с «Авангардом»

Ротенберг о драке в матче с «Авангардом»: Зинченко чуть не убили

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КХЛ/YouTube

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг эмоционально отреагировал на драку своего подопечного Ивана Зинченко и игрока «Авангарда» Марка Вербы.

«Зинченко чуть не убили на льду. Хоккейная драка, мужской вид спорта. Ребята подрались, драка закончилась, судьи приезжают, игрок соперника продолжает бить лежащего соперника в голову. У него шрам на всю жизнь! Могло быть намного хуже. Если бы он попал ему в висок, он бы умер.

Такие вещи недопустимы в нашей лиге. Это даже не бои без правил! У нас на сегодняшней день в лиге нет правил!» — сказал Ротенберг после матча.

2 ноября СКА уступил «Авангарду» со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В начале второго периода Верба и Зинченко сняли шлемы и стали драться на кулаках. Игрок петербуржской команды упал на лед, а соперник продолжил наносить удары. Оба хоккеиста получили пятиминутный штраф.

После 24 игр СКА располагается на девятом месте в Западной конференции. Петербуржцы проиграли три матча подряд. Омская команда идет на пятом месте в зоне «Восток».

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках КХЛ.

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Хоккей. КХЛ
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