Клуб РПЛ помогает своему игроку вывезти родственников из Израиля

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб оказывает поддержку своему израильскому защитнику Эли Даса. Его слова передает «Матч ТВ».

«Эли Даса — капитан сборной Израиля. Безусловно, если я скажу, что обеспокоен, будет недостаточно, сильно переживает из‑за того, что происходит в его стране. Мы со своей стороны оказываем Эли моральную поддержку. Мы помогаем ему с перевозом его родственников в Москву. Мы с ним и полностью его поддерживаем», — сказал Гафин.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Даса выступает за «Динамо» с 2022 года. В текущем сезоне израильский защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 11 из 13 возможных матчей, не отметившись результативными действиями. С 2015 года Даса защищает цвета национальной команды Израиля.

После 13 туров РПЛ «Динамо», набрав 21 очко, делит четвертое место с ЦСКА.

Ранее призер Олимпиады извинился за сравнение премьера Израиля с Гитлером.