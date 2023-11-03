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Клуб РПЛ помогает своему игроку вывезти родственников из Израиля

«Динамо» помогает защитнику Дасе с перевозом родственников из Израиля в Москву

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Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб оказывает поддержку своему израильскому защитнику Эли Даса. Его слова передает «Матч ТВ».

«Эли Даса — капитан сборной Израиля. Безусловно, если я скажу, что обеспокоен, будет недостаточно, сильно переживает из‑за того, что происходит в его стране. Мы со своей стороны оказываем Эли моральную поддержку. Мы помогаем ему с перевозом его родственников в Москву. Мы с ним и полностью его поддерживаем», — сказал Гафин.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Даса выступает за «Динамо» с 2022 года. В текущем сезоне израильский защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 11 из 13 возможных матчей, не отметившись результативными действиями. С 2015 года Даса защищает цвета национальной команды Израиля.

После 13 туров РПЛ «Динамо», набрав 21 очко, делит четвертое место с ЦСКА.

Ранее призер Олимпиады извинился за сравнение премьера Израиля с Гитлером.

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