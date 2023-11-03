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Российские хоккеисты поучаствовали в матче НХЛ с 11 заброшенными шайбами

Шайбы Михеева и Кузьменко помогли «Ванкуверу» разгромить «Сан-Хосе» 10:1

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РИА

3 ноября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Ванкувер Кэнакс» и уступил с разгромным счетом 1:10.

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Андрей Кузьменко и Илья Михеев, а также Джей Ти Миллер, Куинн Хьюз, Сэм Лаффирти, Пиус Зутер. Дубль на счету Брока Безера и Энтони Бовиллье. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Фабиан Зеттерлунд.

Андрей Кузьменко перебрался в «Кэнакс» летом 2022 года, подписав однолетний контракт новичка. Всего в прошлом сезоне россиянин принял участие в 81 матче регулярного чемпионата (38+34), став третьим бомбардиром команды.

Илья Михеев также летом 2022 года подписал контракт с «Ванкувером». До этого на протяжении трех лет он выступал за «Торонто», но затем вышел на рынок свободных агентов. В прошлой регулярке нападающий провел 46 матчей (13+15).

«Сан-Хосе» после 10 матчей занимает последнее место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на втором месте, уступая только «Вегасу».

Ранее сообщалось, что долгожданная шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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