Российский хоккеист признан первой звездой матча в НХЛ

В ночь на 3 ноября по московскому времени прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

По итогам матча первой звездой признан российский вратарь «островитян» Семен Варламов. Он оформил шатаут, отразив 32 броска.

Второй звездой стал американский нападающий победителей Брок Нельсон (1+1), третьей — канадский форвард «столичных» Коннор Макмайкл.

В составе «Айлендерс» голами отметились Райан Пулок, Симон Хольмстрем и Брок Нельсон. Российский защитник Алекcандр Романов завершил матч c коэффициентом полезноcти +2.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности -3.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в девяти матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин провел 1355 матчей, в которых забросил 824 шайбы и сделал 669 результативных передач.

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