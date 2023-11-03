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Шатаут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Вашингтон» Овечкина

«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

В ночь на 3 ноября по московскому времени прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Райан Пулок, Симон Хольмстрем и Брок Нельсон. Роccийcкий голкипер Cемен Варламов отразил 32 броcка по cвоим воротам. Защитник Алекcандр Романов завершил матч c коэффициентом полезноcти +2.

Капитан «столичных» Александр Овечкин результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности -3.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в девяти матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин провел 1355 матчей, в которых забросил 824 шайбы и сделал 669 результативных передач.

«Вашингтон» прервал победную серию из трех матчей. « Нью-Йорк Айлендерс» одержал третью победу за последние четыре матча.

Ранее хоккеист назвал самый запоминающийся момент, связанный с Овечкиным.

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Хоккей. НХЛ
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