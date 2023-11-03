Месси оставили без награды лучшему новичку MLS

Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси уступил в борьбе за звание лучшего новичка сезона в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Лучшим новичком сезона был признан греческий форвард «Атланты» Йоргос Якумакис. В активе нападающего 17 забитых мячей в 27 матчах MLS. «Атланта» заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции и прошла в плей-офф.

Помимо Месси и Якумакиса, на награду также претендовал немецкий форвард «Сент-Луиса» Эдуард Левен.

30 октября аргентинец в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа форвард завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Клуб Месси финишировал 14-м на Востоке и не попал в плей-офф.

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