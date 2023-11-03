Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван игрок, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Месси

Форвард «Краснодара» Кобнан заявил, что «Золотой мяч» должен был выиграть Холанд

close
100%
Global Look Press

Нигерийский футболист «Краснодара» Мозес Кобнан заявил, что не согласен с победой аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в голосовании за приз «Золотой мяч». Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Я люблю Месси, но, по-моему, он не особо заслужил эту награду. «Золотой мяч» должен был выиграть Эрлинг Холанд», — заявил Кобнан.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле». Холанд занял в голосовании второе место

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию.

Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Норвежец принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для него это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ранее названа главная футбольная икона 2000-х.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий