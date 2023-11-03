Назван игрок, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Месси

Нигерийский футболист «Краснодара» Мозес Кобнан заявил, что не согласен с победой аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в голосовании за приз «Золотой мяч». Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Я люблю Месси, но, по-моему, он не особо заслужил эту награду. «Золотой мяч» должен был выиграть Эрлинг Холанд», — заявил Кобнан.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле». Холанд занял в голосовании второе место

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию.

Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Норвежец принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для него это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ).

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