В «Оренбурге» объяснили поражение ЦСКА глупыми ошибки

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после поражения в матче шестого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ против столичного ЦСКА заявил, что его команда проиграла из-за неоправданных ошибок. Его слова передает «Газета.Ru».

«Если посмотреть на счет, то я бы сказал, что он не очень справедлив. Мы допустили глупые ошибки, после которых ЦСКА забил. Видно, что у них играл практически основной состав, в то время как мы провели ротацию. Мы собирались создавать опасность у ворот соперника через фланг, однако допущенные ошибки в матче не позволили нам достичь результата. Хочу поздравить наших соперников с заслуженной победой, мы будем готовиться к игре, которая нас ждет в понедельник», — заявил Деограсия.

Матч ЦСКА — «Оренбург» прошел 2 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился Федор Чалов, еще один мяч забил Антон Заболотный. У проигравшей команды единственный гол на счету турецкого форварда Эмирджана Гюрлюка.

После этой победы московский клуб набрал 11 очков и занял итоговое первое место в своем квартете, обеспечив себе путевку в плей-офф Пути РПЛ. Оренбуржцы по итогам групповой стадии набрали также 11 очков и вышли в следующую стадию турнира со второго места.

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