«Динамо» подало жалобу в ФИФА по делу Норманна

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по делу сбежавшего из команды Матиаса Норманна, передает «Спорт-Экспресс».

«Подало ли «Динамо» жалобу в ФИФА? Да», — сказал Пивоваров.

После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

В прошлом сезоне Норманн провел за столичную команду 14 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями.

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