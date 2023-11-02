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Российскому клубу запретили регистрировать новых футболистов

РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) принял решение наложить запрет на казанский «Рубин» на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает сайт организации.

Санкции на клуб из столицы Татарстана наложены из-за задолженности перед тренером Олегом Нечаевым. Увольнение специалиста совершено клубом без уважительных причин. Тренеру обязали выплатить денежную компенсацию в соответствии со ст. 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения.

Запрет на регистрацию футболистов может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба, когда будут исполнены обязательства перед Нечаевым.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 28 баллов.

В следующем туре чемпионата России «Рубин» встретится с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится 6 ноября. Команды выйдут на поле в 16.30 по московскому времени.

Ранее иностранный футболист заявил, что в Европе стали лучше относиться к России.

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