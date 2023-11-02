Форварду «Спартака» посоветовали выбирать подходящую обувь

Бывший футбольный судья Игорь Егоров заявил, что главный арбитр Евгений Буланов верно не засчитал гол форварда московского «Спартака» Александра Соболева в конце матча с «Краснодаром» (2:3) в шестом туре группового этапа Кубка России. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Стоит ли давать перебивать такие пенальти? У Соболева поехала опорная нога из-за бутс. Может, Соболеву надо было подходящую обувь подбирать перед матчем, а не на судей накидываться.

Давайте еще Терри в «Лужники» вернем пенальти перебить, когда у него нога поехала в финале Лиги чемпионов УЕФА. «Манчестер» бы тогда курил в сторонке, а «Челси» бы выиграл европейский Кубок», — заявил Егоров.

На 84-й минуте встречи Соболев сравнял счет с пенальти — 3:3, однако нападающий красно-белых при исполнении одиннадцатиметрового удара сделал два касания. Буланов отменил взятие ворот, после этого форвард накричал на арбитра и получил желтую карточку.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После шести туров «Спартак», набрав 12 очков, с первого места вышел в плей-офф. «Краснодар» занял второе место (11 очков). На три меньше у московского «Динамо» (восемь очков), который 2 ноября проведет свой матч заключительного тура против «Пари Нижний Новгород» (два очка).

Ранее бывший президент «Спартака» выступил против женщин в футболе.