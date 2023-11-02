«Спартак» призвали не обижаться из-за отмененного гола Соболева

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что решение об отмене гола форварда красно-белых Александра Соболева с пенальти в матче шестого тура Кубка России с «Краснодаром» было верным.

На 84-й минуте игры VAR отменил взятие ворот Соболевым, который допустил ошибку во время исполнения одиннадцатиметрового удара. Нападающий во время разбега совершил больше одного касания по мячу, что запрещено правилами. После матча, который закончился поражением красно-белых со счетом 2:3, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль предложил изменить футбольные правила.

«Проигравшая команда всегда ищет варианты, как закрыть эту тему. У Соболева поехала нога. Он опытный футболист, один пенальти в этом матче уже забил. А здесь дотронулся до мяча — сдвинул, не сдвинул, вратарь уже среагировал на это движение и упал в другую сторону. Это считается нарушением. Судья сначала не увидел, потому что увидеть это очень сложно. Но запись все показала. Игрок не имеет права касаться сначала одной ногой, а второй бить. Надо бить одним ударом.

Технически судья все правильно сделал, даже вопросов нет. «Спартаку» обижаться на это... Да обижаться не на что! «Спартак» уже занял первое место, это Кубок. Он боролся за свой престиж. Понятно, что проигрывать дома при своих болельщиках уже не первый раз — это обидно. Это задело самолюбие «Спартака» и его руководителей, которые непосредственно отвечают за результат. Поэтому такие высказывания после матча — это оправдания, эмоции руководителей «Спартака», — заявил Гладилин.

«Спартак» занял первое место в группе D и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Краснодар» также сыграет в весенней части Кубка России, однако пока неизвестно, с какого места выйдет команда — второго или третьего. Это будет зависеть от матча «Динамо» и «Пари НН», который состоится 2 ноября в 20:45 по московскому времени.

Ранее «Спартак» сравнили с грандом европейского футбола.