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В ФШР готовы поддержать украинского гроссмейстера Кузубова, пожавшего руку россиянину

Гроссмейстер Смагин заявил об открытости российских турниров для украинцев

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FIDE & OC Tbilisi

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что организация при необходимости будет готова поддержать украинского гроссмейстера Юрия Кузубова, пожавшего руку россиянину Владиславу Артемьеву до и после их матча в рамках 7-го тура Grand Swiss. Вместе с тем Смагин заявил «Газете.Ru», что вряд ли Кузубову понадобится помощь, поскольку он сам в состоянии решить, что ему нужно.

«Окажет ли ФШР поддержку Кузубову, если потребуется? Почему же не оказать поддержку? Пожалуйста! Но я хочу сказать, что все турниры, которые проводятся у нас в стране, открыты для украинских спортсменов, и многие из них с удовольствием принимают участие. Если же вы имеете в виду помощь, связанную с гражданством, это уже немного другой уровень.

В любом случае, Кузубов — отличный шахматист, он еще в том возрасте, когда может прогрессировать. Сейчас в турнире играет прекрасно, даже выше своего уровня. Не думаю, что ему нужна будет какая-то дополнительная помощь. Парень с головой, сам разберется, что ему надо, а что не надо», — сказал Смагин.

Кузубов одержал победу над Артемьевым, играя белыми. Двое лучших участников Grand Swiss получат право выступить на турнире претендентов.

Ранее в ФШР назвали дурью отказ украинских спортсменов от рукопожатий с россиянами.

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