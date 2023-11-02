Папа Римский Франциск назвал Марадону неудачником

Папа Римский Франциск в интервью телеканалу Rai 1 заявил, что аргентинцы Лионель Месси и Диего Марадона не являются лучшими футболистами, отметив величие бразильца Пеле.

«Как игрок Марадона велик. Но как человек он неудачник… Месси – очень правильный, это джентльмен. Но для меня среди этих трех великий джентльмен – Пеле. Человек сердца», — сказал 86-летний понтифик, имеющий славу страстного футбольного болельщика.

30 октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси отказал президенту «Барселону» Жоану Лапорте в общем фото на церемонии «Золотого мяча».