Бойца UFC задержали за опасное вождение

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис был арестован за опасное вождение в Хьюстоне, Об этом сообщает MMA Fighting.

Отмечается, что американца задержали за превышение скорости на автомобиле Lamborghini на 138 километров в час при допустимых 90 км/ч. Также боец опасно перестраивался из полосы в полосу. Его освободили под залог в размере $100. Заседание суда назначено на 27 декабря. Деррику грозит заключение на 30 суток и штраф в размере от $200.

В профессиональной карьере Льюис провел 39 поединков, в которых одержал 27 побед и потерпел 11 поражений. Один бой был признан несостоявшимся. На его счету рекорд UFC по числу побед нокаутом за карьеру. Он нокаутировал своих соперников 14 раз. В официальном рейтинге UFC Льюис располагается на девятой строчке среди тяжеловесов. 5 ноября американец проведет поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой в рамках турнира UFC Fight Night.

Ранее Льюис заявил, что не поедет в Россию даже за $10 млн.