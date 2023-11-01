Регламент Кубка России назвали странным

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после победы в матче шестого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ против столичного «Спартака» заявил, что эта игра должна была бы быть сыгранной в одно время с матчем «Динамо» — «Пари НН», по итогам которого станет ясно итоговое положение команд в группе. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Конечно, матчи должны быть сыграны в один день, потому что сегодня групповой этап не закончился. Я понимаю, что если бы мы не боролись за выход из группы, были бы на третьем-четвертом месте, то тогда подобное возможно. Почему так решили — я не знаю, вопрос не ко мне. Но ситуация действительно странная», — заявил Ивич.

Игра «Спартак» — «Краснодар» завершилась со счетом 2:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матч «Динамо» — «Пари НН» пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени. После шести туров «Спартак», набрав 12 очков, с первого места вышел в плей-офф. «Краснодар» идет на втором месте (11 очков). На три балла меньше у «Динамо».

Ранее тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль похвалил игроков после поражения «Краснодару».