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Хоккеист «Нефтехимика» заявил, что в КХЛ нужны жестокие люди

Игрок «Нефтехимика» Брюквин: в российском хоккее не стало меньше жесткости

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин не считает, что в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стало меньше силовой борьбы. Об этом он заявил Legalbet.

«Не замечал, что в нашем хоккее стало меньше жесткости. В КХЛ есть ребята, которые подраться могут, за партнера заступиться. Такие люди нужны. Понятие «тафгай» в лиге пропало, все с шайбой играют. Но не скажу, что стало меньше силовой борьбы», — сказал Брюквин.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Брюквин провел 24 матча, отметившись тремя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. Нападающий заработал шесть минут штрафа. Его команда идет на 9-м месте Восточной конференции.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона 2022/23. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о ссорах с мужем-хоккеистом из-за вождения машины.

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