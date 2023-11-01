Одноклубник Овечкина объявил о приостановке карьеры

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрем заявил, что на время уходит из хоккея. Его слова передает официальный сайт команды.

«Учитывая мою продолжающуюся травму, я решил на неопределенное время уйти из игры. Это трудное решение, но я считаю, что оно в данный момент является правильным для моего здоровья. В настоящее время я прошу конфиденциальности, поскольку я определяю свои следующие шаги и возможные варианты развития ситуации», — сказал Бекстрем.

Бекстрем выступает за «Кэпиталз» с 2007 года. В сезоне 2012/13 он защищал цвета московского «Динамо». В прошлом сезоне нападающий провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 39 матчей, отметившись семью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

В этом сезоне НХЛ Бекстрем провел восемь игр, записав на свой счет одну результативную передачу.

В текущем сезоне НХЛ «Вашингтон» в восьми матчах идет на 12-м месте из 16 в Восточной конференции, одержав лишь четыре победы.

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